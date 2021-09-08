МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Возможность выделения средств из Фонда национального благосостояния на поддержку проекта "Роснефти" — "Восточной нефтехимической компании" (ВНХК) и объем поддержки обсуждается, у Минфина и "Роснефти" есть разногласия по этому вопросу, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов в кулуарах Московского финансового форума. Минфин рассмотрит идею об увеличении обратного акциза на авиатопливо

"Там есть ряд вопросов, в первую очередь, выделение денег из ФНБ, в каком объёме, нужно ли их выделять", — ответил замминистра на вопрос о том, в чем заключаются разногласия Минфина и "Роснефти" по вопросу господдержки проекта ВНХК.

Ранее в мае Сазанов сообщал, что правительство изучает механизм поддержки проекта ВНХК "Роснефти", включая повышающий коэффициент на обратный акциз для переработки нафты, но окончательного решения еще нет.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным попросил расширить действие закона о стимулировании инвестиций в проекты переработки этана и сжиженного углеводородного газа (СУГа) за счет предоставления им обратного акциза на проекты, где в качестве сырья выступает нафта. Он отметил, что это важно для реализации ВНХК. Еще в 2019 году "Роснефть" заявила, что откладывает его из-за нерентабельности в условиях налогового маневра в нефтяной отрасли России. Минфин может удивить рынок новыми налогами

В свою очередь, Путин в январе поручил правительству совместно с "Роснефтью" и "Газпромом" к 31 мая подготовить возможные меры государственной поддержки ВНХК, включая меры налогового стимулирования. Кроме того, Путин поручил правительству к июлю рассмотреть целесообразность мер налоговой поддержки для производства нафты за счет повышающего коэффициента на обратный акциз и пропилена.

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума 2021.