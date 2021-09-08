МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. ВЭБ.РФ в рамках ежегодной встречи банков-членов Механизма межбанковского сотрудничества БРИКС призвал банки "пятерки" ориентироваться на повестку ESG-трансформации для восстановления экономик. Об этом говорится в сообщении госкорпорации. Греф назвал способ сделать ESG-трансформацию полезной для граждан

В партнёрстве с коммерческими банками ВЭБ.РФ корректирует подходы к ведению бизнеса и запускает ESG-трансформацию. "В новой редакции федерального закона, регулирующего деятельность ВЭБ.РФ, а также в меморандуме о финансовой политике впервые зафиксирована наша новая миссия — встраивание в бизнес-процессы принципов социального предпринимательства, ориентированного прежде всего, на повышение качества жизни и благосостояния людей" — заявил заместитель председателя госкорпорации Даниил Алгульян.

По его словам, экологическая проблематика в последние годы часто используется в протекционистских целях. "Вместе мы можем противодействовать планам навязать некие универсальные подходы для ускорения трансформации к низкоуглеродным экономикам", — отметил Алгульян.

Он напомнил, что в августе главы минфинов стран БРИКС договорились продвигать концепцию общей, но дифференцированной ответственности, которая предполагает, что борьба с изменениями климата должна вестись в соответствии с возможностями каждой из экономик.

Заместитель председателя ВЭБ.РФ — член правления ВЭБ.РФ Наталья Тимакова подчеркнула роль банков развития БРИКС в перезапуске экономики после пандемии. По ее мнению, ММС БРИКС может стать "мастерской для сборки" новых финансовых идей и проектов по направлениям, которые не только стимулируют экономический рост, но и дают комплексные социальные, экологические, управленческие эффекты.