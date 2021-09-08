МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Роскомнадзор предупредил, что мошенники, притворяясь сотрудниками ведомства, пытаются по телефону собирать персональные данные россиян, и призвал сохранять бдительность, сообщает Роскомнадзор.

"Мошенники под видом сотрудников РКН пытаются собирают персональные данные пользователей… РКН предупреждает: мы не звоним пользователям, не раскрываем персональные данные в телефонных разговорах, мессенджерах и переписках в соцсетях", — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ведомства.

Роскомнадзор уточняет, что при звонке мошенник сначала предупреждает собеседника о том, что кто-то пытается сменить его абонентский номер, а потом "предлагает тут же оформить заявление и проверить, не используются ли персональные данные пользователя третьими лицами".

Злоумышленник также уточняет у собеседника, зарегистрирован ли он на портале "Госуслуг", и сообщает, что недавно на проверяемый номер якобы был оформлен кредит. Мошенник уверяет, что подтвердить эту информацию может Банк России, "на горячую линию которого можно переключиться".

"Разумеется, мнимый Центробанк подтверждает заявления мнимого Роскомнадзора. Оператор даже готов отправить копию кредитного договора, составленного на имя пользователя, через мессенджер. Фейковый договор выглядит достаточно убедительно, чтобы пользователь поверил в его подлинность", — отмечает Роскомнадзор.

"У операторов горячей линии РКН нет доступа к кредитным историям и профилям на "Госуслугах". Будьте бдительны и проверяйте то, что говорят неизвестные. Предупреждайте и оберегайте близких. Обращайтесь в приемную МВД, если столкнулись с мошенниками", — добавляет ведомство.