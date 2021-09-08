МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Альфа-банк намерен обжаловать решение суда о взыскании более 100 миллионов долларов, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. Суд взыскал с "Альфа-банка" более $100 миллионов

Гагаринский суд Москвы в среду взыскал с бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова 22 миллиона долларов, а с Альфа-банка – более 100 миллионов долларов (почти 31 миллион долларов и свыше 5,6 миллиарда рублей). Как сообщали РИА Новости в суде, Генпрокуратура обосновала требования иска тем, что экс-министр разместил в банке средства, имеющие коррупционное происхождение.

"В ходе сегодняшнего рассмотрения дела в суде не стало понятнее, в чем состоит суть претензий к Альфа-банку. Поэтому мы намерены обжаловать решение суда в установленном законом порядке", — говорится в сообщении кредитной организации.

Альфа-банк полагает, что исковые требования заявлены к банку необоснованно.

"Ранее прокуратура указывала на "признаки антисоциальной сделки". Однако действия банка, напротив, носили сугубо социальный характер. В первую очередь, мы защищали интересы наших вкладчиков, среди которых миллионы простых российских граждан", — заявили в банке.