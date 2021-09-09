МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Ситуация с оформленным на вас мошенниками кредитом или микрозаймом требует спокойного и долгого разбирательства. Ваша главная задача – доказать, что вы его не оформляли, поэтому надо быть готовым собирать много документов и отстаивать свою точку зрения в суде. Об этом агентству "Прайм" рассказал руководитель юридической практики компании "Интерцессия" Кирилл Стус.

"Механизм оформления кредита и микрозайма у мошенников один, но в случае с микрозаймами реализовать его проще, чем оформить кредит — при оформлении кредита работает отдел верификации в банках, если между мошенниками и сотрудниками отдела верификации нет преступного сговора", — отмечает эксперт.

По его словам, мошенники не могут оформить на вас кредит и микрозайм без вашего паспорта или паспортных данных. Сначала нужно выяснить, какой кредит, микрозайм, в каком банке или МФО оформлен, на какие паспортные данные. Может выясниться, что займ оформлен на ваш старый паспорт, который был украден или потерян – в этом случае необходимо идти в полицию и брать копию заявления об утере паспорта.

Также у банка или МФО нужно получить копию кредитного договора и удостовериться, что на нем стоит не ваша подпись. Если потребуется, нужно проводить почерковедческую экспертизу в соответствующей экспертной организации либо добиваться ее проведения в рамках уголовного дела. Естественно, перед этим необходимо оформить заявление о том, что мошенники оформили займ на ваше имя.

"Еще один способ доказать, что кредит оформлялся не вами – это видеокамеры. Мошенники с вашим паспортом приходили в банк и оформляли кредит – можно на камерах банка увидеть, что это были не вы. Или предоставить полиции доказательства того, что в этот день вы вообще находились в другом месте (например, были в туристической поездке)", —советует эксперт. Эксперт объяснил, когда невыгодно досрочно гасить ипотеку

Если договор был заключен онлайн, то нужно доказать, что он был оформлен не на ваш телефонный номер, а деньги переведены не на вашу карту. Дальше – дело полиции, разбираться и искать мошенников. Эти же материалы должны быть показаны и банку, который требует с вас выплаты кредита. В любой финансовой организации есть служба безопасности, которая обязана разбираться в подобных случаях и помогать полиции.

"Сложность заключается в том, что все это длительное время, пока вы будете общаться с правоохранительными органами и банком, кредитные обязательства с вас никто не снимает. Это возможно только по решению суда, когда дело о мошенничестве будет завершено, а мошенники будут найдены. Поэтому либо сам банк пойдет вам навстречу и спишет долг по кредиту (что крайне маловероятно, но возможно), либо вам придется погашать займ все то время, пока ведется уголовное дело", — отмечает Стус.

Но позже в суде вы уже имеете право оформить исковое заявление к банку (или преступникам, если они найдены) о возврате потраченных денежных средств и компенсации морального вреда.