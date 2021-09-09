МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Международная платежная система Visa в следующем году поднимет в России часть межбанковских комиссий за оплату картами, заявили РИА Новости в её пресс-службе. Mastercard приобретает банковскую платформу Aiia

"Visa периодически пересматривает ставки межбанковских комиссий с целью обеспечения необходимых условий на рынке для развития электронных платежей и сети их приема. Изменение существующих программ нацелено на то, чтобы привести тарифную политику в соответствие с текущими рыночными реалиями. Межбанковские комиссии играют важную роль в развитии рынка электронных платежей, мотивируя участников рынка обеспечивать как эмиссию платежных решений, так и их прием", — отметили в компании.

В Visa подчеркнули, что межбанковская комиссия не служит доходом платежной системы. Ее банк-эквайер перечисляет банку-эмитенту с суммы платежа. "Платежная система Visa действует в интересах всех участников рынка, включая и конечных потребителей. Перекос в оптимизации уровня доходности бизнеса в пользу любого из участников платежного рынка может нарушить такой баланс и снизить привлекательность платежных инструментов для конечных потребителей", — пояснили в компании.

В платежной системе считают, что межбанковская комиссия была и остается важным инструментом влияния на платежный рынок, позволяя стимулировать применение и быстрое распространение платежных решений. "Отказ от такого инструмента или искусственное его ограничение приводит к существенному замедлению развития платежного рынка и распространения безналичных расчетов", — заключили в Visa. Греф призвал к диалогу по комиссиям в Wildberries

По данным издания РБК, с 1 февраля межбанковская комиссия для супермаркетов повысится с 1 до 1,3% от стоимости товаров, и в три этапа будут отменены льготные программы для магазинов с большими объемами продаж: с 8 июля для магазинов мебели, которые продают в том числе товары для дома, строительные материалы и товары для садоводства, с 5 августа — для магазинов бытовой техники, с 30 сентября — для курьерских служб.

Также с 1 февраля ряд карт будет исключен из льготных программ начисления интерчейнджа для крупных ресторанов быстрого питания, магазинов мебели, детских товаров и игрушек, бытовой техники и других. Еще одно изменение, о котором РБК рассказали участники платежного рынка, — это повышение сервисного сбора в фонд развития Visa с 0,0055 до 0,01% от общего оборота по картам. Новый тариф будет введен с апреля, он устанавливается как для банков-эмитентов, так и для банков-эквайеров, сообщило издание.