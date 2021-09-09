МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Повышение межбанковских комиссий платежными системами – постоянный процесс, который вряд ли как-то скажется на конечной стоимости товаров: они гораздо больше зависят от инфляции, заявил РИА Новости председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов. Visa поднимет часть межбанковских комиссий за оплату картами

Международная платежная система Visa в следующем году поднимет в России часть межбанковских комиссий за оплату картами, заявили РИА Новости ранее в четверг в её пресс-службе. Изменения также затрагивают супермаркеты, крупных продавцов бытовой техники, мебели и курьерские службы.

"Межбанковская комиссия составляет только часть эквайринговой ставки, поэтому вряд ли изменения как-то скажутся на конечной стоимости товаров. В значительно большей степени давление на цены оказывает инфляция в экономике, обусловленная внешними факторами", — считает Достов.

В целом же, по его мнению, изменения не затронут существенное число магазинов, а сама по себе платежная система получает очень маленькую долю от межбанковской комиссии, поэтому речь не идёт и о перераспределении комиссий в ее пользу.

"Уточнение размера межбанковской комиссии – это постоянный процесс, он необходим для адаптации финансовой модели платежной системы и чтобы сформировать корректные стимулы для участников. Строго говоря, изменения, о которых идёт речь, касаются внутренних взаимоотношений внутри платежной системы и не обязательно будут влиять на потребителей или бизнес", — также пояснил Достов.