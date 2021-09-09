МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Российский банковский сектор в первом полугодии 2021 году активно наращивал собственный капитал. Согласно данным Банка России, за шесть месяцев суммарный объем капитала банковского сектора вырос на 2,8%, что является лучшим результатом для этого временного интервала за последние три года и вторым результатом с 2015 года. Названы причины бурного роста концентрации банковского рынка

На скользящем 12 месячном отрезке, по состоянию на 1 июля 2021 года, прирост капитала составил +5,2%, что является неплохим результатом, однако по меркам прошлых лет прирост оказался небольшим. Для сравнения на 1 июля 2020 года, также за 12 месяцев, прирост составил +12,3%, а за период с 2014 по 2016 годы был на уровне +10%.

При этом результат 2021 года, по мнению аналитиков РИА Рейтинг, мог бы быть сильнее, но сыграли роль два фактора. Во-первых, были выплачены отложенные в начале 2020 года дивиденды. Напомним, из-за пандемии и неопределенности Банк России рекомендовал перенести выплаты дивидендов. Во-вторых, в начале пандемии для поддержания банковского сектора были введены послабления по формированию резервов, однако в 2021 году послабления были убраны, и проблемные кредиты были отражены на балансах по справедливой стоимости. Таким образом, результат 2021 года учитывает выплату отсроченных дивидендов, и новую стоимость проблемных кредитов.

Капитал вырос у большинства банков

Эксперты РИА Рейтинг подготовили рейтинг банков по объему собственного капитала на 1 июля 2021 года, в котором представлены данные по 339 банкам и небанковским кредитным организациям России, по которым опубликована отчетность согласно формам № 123 и 135 на сайте Центробанка РФ, и которые имели действующую лицензию на 8 сентября 2021 года. В Банке России хотят изменить подход к вступлению новых законов в силу

Согласно исследованию РИА Рейтинг, в первом полугодии 2021 года прирост капитализации наблюдался у 180 кредитных организаций или у 53,1% банков из рейтинга. Для сравнения, в январе-июне 2020 года прирост наблюдался у 56% банков, а за шесть месяцев с 2015 по 2019 годы в среднем — 55%. Таким образом, доля банков с приростом 2021 году лишь немного меньше чем в предыдущие годы.

Среди разных размерных групп из ТОП-200 банков, ранжированных по размеру собственного капитала и разделенных по 50 банкам, доля банков с приростом сильно колебалась, в пределах 18 процентных пунктов (от 52% до 70%). Наибольшей долей банков с приростом капитала характеризовалась группа из ТОП-50 с результатом в 70%. Среди банков, расположившихся с 51 по 100 места, доля банков с приростом составила 68%. У банков из второй сотни, с 101 по 150 места и с 151 по 200 места доля банков с приростом капитала была ощутимо меньше — 62% и 52% соответственно. При этом у банков за пределами ТОП-200 (с 201 по 339 место) лишь 39% банков характеризовалось приростом капитала в первом полугодии 2021 года. Таким образом, наглядно прослеживается тенденция снижения доли банков с приростом собственных средств в зависимости от размера банка.

Наибольшим приростом собственного капитала в абсолютном выражении в первом полугодии 2021 года характеризовался второй по размеру активов российский банк — Банк ВТБ. Его собственный капитал в 2021 году вырос на 131 миллиард рублей или на 7,8%. Стоит отметить, что значительный прирост капитала у Банка ВТБ произошел в июне 2021 года (+92 миллиарда рублей за месяц) на фоне завершения присоединения банка "Возрождение". Вторым по абсолютному приросту стал АЛЬФА-БАНК, капитал которого за январь-июнь увеличился на 101 миллиард рублей. Также высокие темпы прироста наблюдались у Банк ГПБ (Газпромбанка), капитал которого увеличился на 61 миллиард рублей. В целом приростом капитала более чем на 20 миллиардов рублей в первом полугодии характеризовалось 8 кредитных организаций, а более 5 миллиардов рублей — 16 кредитных организаций.

Наибольшим сокращением капитала в абсолютном выражении в первой половине 2021 года характеризовался Россельхозбанк, капитал которого уменьшился на 34 миллиарда рублей. При этом более 50% снижения у Россельхозбанка объясняется списанием субординированного кредита. Вторым по объему снижения капитала стал Сбербанк, капитал у которого снизился на 19 миллиардов рублей. Замыкает первую тройку по снижению капитала Райффайзенбанк, объем собственных средств у этого банка снизился на 15 миллиардов рублей. АКРА оценило потенциал привлечения средств банков в облигации ВЭБа

Среди наиболее крупных банков из ТОП-50 лидером по относительному приросту стал "Банк ДОМ.РФ", объем капитала за шесть месяцев 2021 года месяцев вырос на 36% и составив 117 миллиардов рублей на 1 июля 2021 года. Значительный прирост капитала "Банка ДОМ.РФ" объясняется дополнительной капитализацией головной корпорацией. Вторым по относительной динамике в ТОП-50 стал Экспобанк, капитал которого вырос на 28% или на 5 миллиардов рублей. В текущем рейтинге "Банк ДОМ.РФ" занимает 15-е место, а Экспобанк — 44-е место. Третьим по темпам прироста стал санируемый "РГС Банк", капитал которого вырос на 20% до 19,5 миллиарда рублей.

Достаточность капитала в 2021 году немного выросла

Средний по банковской системе норматив достаточности капитала Н1.0 в первом полугодии немного вырос и на 1 июля 2021 года составил 12,6% против 12,5% на 1 января 2021 года. При этом относительно предыдущего года достаточность капитала все-таки немного снизилась, в частности, на 1 июля 2020 года норматив составлял 12,8%.

По оценкам аналитиков РИА Рейтинг, в первом полугодии норматив достаточности капитала вырос у 156 или у 46% банков из рейтинга. Причем в группе крупных банков доля с приростом была немного меньше чем у средних банков. В частности, в ТОП-100 прирост норматива Н1.0 наблюдался у 47% банков, тогда как у банков второй сотни (с 101 по 200 места) таких было 55%, а у банков третей сотни (с 201 по 300 место) — 42%.

Количество банков с низким нормативом достаточности на 1 июля 2021 находится на относительном минимуме. Так, на 1 июля 2021 года из представленных в рейтинге банков с положительным капиталом МИнБанк имел низкое значение достаточности собственного капитала Н1.0 (7,71%). При этом относительно низкое значение норматива достаточности основного капитала Н 1.2 на 1 июля 2021 годы было у трех банков: Таврического Банка (6,84%), банка "ПЕРЕСВЕТ" (6,88%) и МИнБанка (6,95%). Инвестиционные банки начинают проявлять осторожность

По мнению экспертов РИА Рейтинг, текущая рентабельность большинства банков в целом позволяет наращивать капитал за счет прибыли. Стоит отметить, что рентабельность капитала на 1 июля составляет 22,9%, о чем более подробно было рассказано в рейтинге банков по рентабельности активов. При этом уровень медианной достаточности собственного и основного капитала у банков из рейтинга (23,6% и 18,3% соответственно) с очень большим запасом соответствует требованиям регулятора, таким образом, достаточность капитала по-прежнему не является преградой для роста большинства банков.

Рейтинг банков по объему собственного капитала на 1 июля 2021 года в PDF-формате >>