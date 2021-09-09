КИЕВ, 9 сен — ПРАЙМ. Национальный банк (центробанк) Украины рассчитывает на приезд миссии МВФ в сентябре, по итогам ее работы может быть принято решение о выделении Киеву транша, размер которого может превысить 700 миллионов долларов, заявил в четверг на брифинге глава регулятора Кирилл Шевченко. Украина ждет очередного транша от МВФ в размере 700 миллионов долларов

Ранее глава комитета Верховной рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, депутат фракции пропрезидентской фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев заявил, что Киев получит очередной транш от МВФ в размере 700 миллионов долларов в первой декаде октября.

"Мы надеемся на миссию МВФ уже в сентябре… По плану второй транш должен составить 500 миллионов СПЗ (специальных прав заимствования SDR – ред.), это примерно 700 миллионов долларов. Но, учитывая пропуск нескольких траншей, сумма может быть большей", — сказал Шевченко.

Совет управляющих МВФ в начале июня 2020 года одобрил новую программу поддержки Украины на полтора года общим объемом в 5 миллиардов долларов. Первый транш в 2,1 миллиарда долларов страна уже получила. Согласно меморандуму, ожидалось, что за выделением 2,1 миллиарда после утверждения программы должны последовать перечисления оставшегося в четыре приема, примерно по 700 миллионов долларов, два из которых предполагались в конце июня и в конце сентября, оставшиеся — по итогам двух обзоров в 2021 году.