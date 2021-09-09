МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 27 августа по 3 сентября выросли на 0,8% и составили 620,8 миллиарда долларов, обновив исторический максимум, говорится в материалах ЦБ. Аналитики ждут от Банка России умеренной жесткости

Предыдущий рекорд ЦБ зафиксировал 1 сентября — тогда международные резервы РФ составили 618,2 миллиарда долларов.

"Международные резервы по состоянию на 3 сентября составили 620,8 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 5,2 миллиарда долларов, или на 0,8%, преимущественно в результате положительной переоценки", — говорится в сообщении регулятора.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

Международные резервы РФ за 2020 год выросли на 7,5% и на 1 января текущего года составляли 595,8 миллиарда долларов.