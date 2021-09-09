МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Чистый отток капитала из России в январе-августе составил 51,1 миллиарда долларов, увеличившись на 43,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствует предварительная оценка ЦБ. Дерипаска объяснил, почему рост российской экономики сейчас ограничен

"Положительное сальдо финансовых операций частного сектора в январе-августе 2021 года, по предварительным данным, составило 51,1 миллиарда долларов против 35,6 миллиарда долларов годом ранее. Ключевую роль сыграло наращивание внешних активов прочих секторов в наибольшей степени в рамках прямых инвестиций, а также за счет иных вложений компаний и домашних хозяйств в зарубежные финансовые инструменты", — говорится в сообщении регулятора.

Добавляется также, что в отличие от ситуации годом ранее, когда на формирование показателя оказало влияние снижение обязательств банков перед нерезидентами, в оцениваемом периоде операции банков были сбалансированными.

ПРОФИЦИТ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ

Положительное сальдо внешней торговли России в январе-августе выросло в 1,8 раза в годовом выражении и составило 106,4 миллиарда долларов, сообщается в материалах ЦБ.

"Определяющим фактором стало увеличение в 1,8 раза профицита торгового баланса в результате высокой динамики как энергетического, так и неэнергетического экспорта, прирост которого был выше прироста импорта товаров. Совокупный дефицит других компонентов счета текущих операций несколько вырос по сравнению со значением показателя сопоставимого периода прошлого года за счет начисленных в пользу нерезидентов инвестиционных доходов", — отмечает ЦБ. Международные резервы России обновили исторический максимум

САЛЬДО ТОРГОВОГО БАЛАНСА

Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-августе выросло в 2,75 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 69,7 миллиарда долларов, свидетельствуют предварительные данные Банка России.

"По предварительной оценке Банка России, положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса Российской Федерации в январе-августе 2021 года выросло до рекордных за последние 8 лет значений, составив 69,7 миллиарда долларов", — говорится в сообщении регулятора.