МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Одна из крупнейших в мире компаний по обслуживанию кредитных карт, Mastercard, покупает CipherTrace, компанию, занимающуюся анализом в сфере криптовалюты, сообщается в пресс-релизе Mastercard. Visa поднимет часть межбанковских комиссий за оплату картами

"Mastercard расширит свои возможности в области цифровых активов, подписав соглашение о приобретении CipherTrace, ведущей компании по анализу криптовалюты", — говорится в сообщении.

Компания отмечает, что приобретение CipherTrace является частью ее стратегии в области цифровых активов, цель которой заключается в предоставлении клиентам большего количества вариантов транзакций с цифровыми активами. В рамках этой стратегии Mastercard ранее заключила партнерские соглашения с Uphold, Gemini и BitPay.

Условия сделки не разглашаются. Ожидается, что сделка будет закрыта до конца 2021 года при соблюдении определенных условий. Эксперты ожидают взлет биткоина до 100 тысяч долларов в 2022 году

CipherTrace – компания, занимающаяся анализом в сфере криптовалют. Она объединяет виртуальную валюту и финансовые услуги вместе с решениями для финансовых расследований и защиты от мошенничества.

MasterCard Inc. — оператор одной из крупнейших платежных систем в мире. Число операций, осуществляемых посредством этой платежной системы, превышает 22 миллиарда в год.