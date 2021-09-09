МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Одна из крупнейших в мире компаний по обслуживанию кредитных карт, Mastercard, покупает CipherTrace, компанию, занимающуюся анализом в сфере криптовалюты, сообщается в пресс-релизе Mastercard.
"Mastercard расширит свои возможности в области цифровых активов, подписав соглашение о приобретении CipherTrace, ведущей компании по анализу криптовалюты", — говорится в сообщении.
Компания отмечает, что приобретение CipherTrace является частью ее стратегии в области цифровых активов, цель которой заключается в предоставлении клиентам большего количества вариантов транзакций с цифровыми активами. В рамках этой стратегии Mastercard ранее заключила партнерские соглашения с Uphold, Gemini и BitPay.
Условия сделки не разглашаются. Ожидается, что сделка будет закрыта до конца 2021 года при соблюдении определенных условий.
CipherTrace – компания, занимающаяся анализом в сфере криптовалют. Она объединяет виртуальную валюту и финансовые услуги вместе с решениями для финансовых расследований и защиты от мошенничества.
MasterCard Inc. — оператор одной из крупнейших платежных систем в мире. Число операций, осуществляемых посредством этой платежной системы, превышает 22 миллиарда в год.
https://1prime.ru/finance/20210909/834655140.html
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