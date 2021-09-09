ПРАЙМ, 9 сен — ПРАЙМ. Российский банковский сектор в июле показал существенный прирост нетто-активов в номинальном и реальном выражениях. Объем активов за месяц вырос на 2% в номинальном и на 1,8% в реальном выражении. При этом темпы прироста в номинальном выражении оказались наибольшими за последние четыре месяца, а в реальном — за три месяца. Стоит отметить, что в предыдущем месяце, июне, динамика активов была отрицательной в обоих выражениях, однако, как видно тот результат не был переломным сложившейся тенденции. Аналитики РИА Рейтинг ожидают, что в среднесрочной перспективе динамика активов в целом останется положительной, но темпы будут замедляться из-за роста ставок по кредитам и ужесточения регуляторных требований в розничном кредитовании. Рейтинг крупнейших банков по объему собственного капитала на 1 июля

С начала года (январь-июль) нетто-активы банковского сектора выросли на 8,2% в номинальном выражении и на 8,6% в реальном. Для сравнения последний раз сопоставимая реальная динамика активов наблюдалась в 2012 году. При этом высокие темпы прироста активов в 2021 году, по мнению экспертов РИА Рейтинг, связаны с мягкой денежно-кредитной политикой и поддержкой экономики из-за пандемии. Окончание этого этапа в среднесрочной перспективе замедлит темпы прироста.

Брутто-активы банковского сектора характеризовались схожей динамикой с нетто-активами как в июле, так и в целом в январе-июле. Объем брутто-активов в июле вырос на 1,9%, а за семь месяцев — на 7,5%. На 1 августа 2021 года суммарный объем брутто-активов российского банковского сектора превышал 120 триллионов рублей.

Для оценки ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, агентство РИА Рейтинг по заказу АЭИ ПРАЙМ провело анализ и подготовило ежемесячный рейтинг крупнейших банков России по объему активов на 1 августа 2021 года. В рейтинге представлены данные по 370 кредитным организациям России, имеющим лицензии на 9 сентября 2021 года и по которым опубликована отчетность согласно форме №101 на сайте Центробанка РФ. Методика рейтинга предусматривает агрегирование данных оборотных ведомостей.

Согласно результатам исследования, в январе-июле 2021 года объем брутто-активов в номинальном выражении вырос только у 182 кредитных организаций или у 49,2% банков из рейтинга. Для сравнения на 1 января 2021 года и на 1 августа 2020 года 63,6% и 56,7% соответственно демонстрировали положительную динамику. Однако стоит отметить, что в 2021 году наблюдается постепенное восстановление доли банков с приростом активов. В частности, на 1 апреля прирост наблюдался только у 39,8% банков, на 1 июля — 48,1%. Названы причины бурного роста концентрации банковского рынка

Наибольший относительный прирост брутто-активов среди ста крупнейших кредитных организаций в январе-июле был у Газэнергобанка. У этого банка активы с начала года выросли на 55%, что позволило существенно улучшить позиции в рейтинге и подняться на 23 позиций (67-е место). При этом значительный прирост активов у банка стал следствием роста вложений в ценные бумаги (облигации). Вторым по темпам прироста в текущем рейтинге стал санируемый РГС Банк, объем активов у которого вырос на 42% (+14 позиции, 53-е место). Третьим по темпам прироста стал БАНК СНГБ (Сургутнефтегазбанк), активы у которого за семь месяцев выросли на 41%. Также высокие темпы прироста активов среди крупнейших банков продемонстрировали: Экспобанк (+37%) и банк "Держава" (+34%).

Наиболее слабую относительную динамику брутто-активов среди ста крупнейших банков в январе-июле 2021 года продемонстрировал СЭБ Банк, активы которого уменьшились на 30%. Столь значительное снижение активов у СЭБ Банка объясняется сокращением межбанковского кредитования. Второй по темпам снижения стала РНКО "Платежный Центр", сокращение активов которой составило —22%. В текущем рейтинге СЭБ Банк занимает 94-е место (-10 позиций), а РНКО "Платежный Центр" — 92-е место (-7 позиций). Третьим по темпам снижения активов из числа крупнейших банков стал "КИВИ Банк" со снижением активов на 20%, что привело к потере трех позиций (97-о место в текущем рейтинге).

Крупнейший банк Центральной и Восточной Европы, Сбербанк, по состоянию на 1 августа 2021 года располагал брутто-активами в размере 37,6 триллиона рублей, что составляет 31,1% суммарных активов всех российских банков. Для сравнения на 1 августа 2020 года доля Сбербанка в активах составляла 30,6%. Таким образом, за последний непростой год для экономики Сбербанк существенно увеличили свою долю в суммарных активах банковской системы. В январе-июле активы у него выросли на 7,2% или на 2,5 триллиона рублей. Второй по размеру российский банк — Банк ВТБ за январь-июль текущего года характеризовался ростом активов на 12,2% или на 2,1 триллиона рублей. Таким образом, всего на два крупнейших российский государственных банка приходиться 55% суммарного прироста активов, в текущем рейтинге они контролируют 47% суммарных активов всех банков. На ТОП-5 на 1 августа 2021 года приходится 63% активов банковской системы, и они обеспечили 80% прироста в январе-июле текущего года.

Рейтинг банков по объему активов на 1 августа 2021 года в PDF-формате >>