МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Банк России может сейчас двигаться стандартными шагами по ключевой ставке, при этом может потребоваться не одно ее повышение для того, чтобы вернуть инфляцию к 4%, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. Глава Банка России высказалась по поводу кредитования в России

"Мы считаем, что мы сейчас можем двигаться стандартными шагами, смотреть, как будет развиваться ситуация и по мере необходимости принимать соответствующие решения", — заявила она.

Глава ЦБ при этом добавила, что регулятор дал более жесткий сигнал по ставке. "Ситуация может развиваться таким образом, что для того, чтобы вернуть инфляцию к четырем процентам, может понадобиться не одно повышение ключевой ставки", — пояснила она.

Также она отметила, что ключевая ставка ЦБ РФ может оказаться и выше 7%.

"Мы не прогнозируем возможные пики. Мы настраиваем денежно-кредитную политику так, чтобы достичь своей цели и вернуть инфляцию устойчиво к 4 процентам. То, что ситуация может таким образом развиваться, что понадобится не одно повышение ставки, мы это сигнализировали. Это значит, что ключевая ставка может оказаться и выше 7%", — сказала она, отвечая на вопрос, насколько выше 7% может оказаться ключевая ставка.

При этом она исключила возможность двузначной ставки в обозримом будущем.

"Мы не видим такого сценария в обозримом будущем, который потребует от нас двузначных значений ключевой ставки. Такие сценарии не рассматриваем", — сказала Набиуллина, отвечая на соответствующий вопрос.

"Мы поднимаем ставку для того, чтобы снижать инфляцию. От снижения инфляции выигрывают практически все категории населения. И плюс к этому, повышение ставки поддержит и привлекательность депозитов, то есть будет способствовать тем, кто хочет отложить, сберечь деньги на завтра", — также отметила глава регулятора.

Банк России в пятницу по итогам заседания совета директоров повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6,75% годовых.

ОСНОВНЫЕ РИСКИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ БАЗОВОГО ПРОГНОЗА

Основными рисками для реализации базового экономического прогноза Банка России являются повышенные инфляционные ожидания, более медленная подстройка ставок по кредитам и депозитам к решению совета директоров ЦБ по ключевой ставке, а также ограничения по доступности трудовых ресурсов, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Что касается рисков для прогноза, их баланс по-прежнему смещен в сторону проинфляционных. Основным риском со стороны спроса является сохранение повышенного уровня инфляционных ожиданий, в том числе из-за сохранения высокого инфляционного фона в мировой экономике, а также более медленная, чем мы рассчитываем, подстройка депозитно-кредитных ставок к изменениям ключевой ставки, то есть, более растянутая во времени трансмиссия наших решений в денежно-кредитные условия", — сказала она в ходе пресс-конференции. Аналитики оценили перспективы дальнейшего повышения ставки Банка России

Со стороны предложения существенным риском остаются сложности с логистикой и узкие места в производственных цепочках, которые могут сохраняться более длительное время, чем сейчас оценивает регулятор, добавила Набиуллина. "Также все более значимым риском становятся уже отмеченные ограничения по доступности трудовых ресурсов, которые могут продолжить нарастать. Это в равной степени относиться и к российскому рынку труда, и к ограничениям, с которыми сталкиваются другие экономики", — отметила глава ЦБ.

Дезинфляционным риском может стать снижение глобального спроса за счет замедления мировой экономики, в частности, в случае масштабной новой волны пандемии, сопровождающейся широкими локдаунами в большинстве стран, считает она.

Банк России в Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики ранее опубликовал базовый прогноз и три альтернативных сценария — "усиление пандемии", "глобальная инфляция" и "финансовый кризис". Вероятность реализации альтернативных сценариев ниже, чем базового.