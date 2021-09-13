МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Акционеры группы "Русагро", одного из крупнейших российских агрохолдингов, на внеочередном собрании 10 сентября одобрили выплату промежуточных дивидендов в размере 119,733 миллиона долларов, говорится в материалах компании.

"Рекомендация совета директоров выплатить промежуточные дивиденды за год, оканчивающийся 31 декабря 2021 года, в размере 119 миллионов 732 тысячи 903,28 доллара США единогласно одобрена", — сообщается в материалах. Данная сумма составляет 50% общего консолидированного совокупного дохода, относящегося к акционерам, за шесть месяцев 2021 года.

Учитывая, что группа владеет 2,135 миллиона собственных глобальных депозитарных расписок (5 GDR эквивалентны 1 акции), которые не будут учитываться при распределении дивидендов, выплаты составят 4,45 доллара на акцию (0,89 доллара на GDR).

Реестр для получения дивидендов закрылся 10 сентября, выплаты будут произведены до 21 октября включительно.

Дивидендная политика "Русагро" предполагает выплату дивидендов в размере не менее 25% чистой прибыли по МСФО и осуществление выплат дважды в год — по итогам каждого полугодия.

Промежуточные дивиденды компании за 2020 год составили 25,561 миллиона долларов, финальные — 139,913 миллиона, таким образом, общий размер выплат за прошлый год составляет 165,474 миллиона долларов — 50,01% чистой прибыли по МСФО.

Гендиректор "Русагро" Максим Басов в декабре 2020 года говорил, что группа изучает изменение дивидендной политики и менеджмент группы предлагает переход на выплату дивидендов в размере как минимум 50% от чистой прибыли. В марте топ-менеджер сообщил, что совет директоров "Русагро" решил отложить вопрос о корректировке дивидендной политики, поскольку видит потенциальные возможности для покупки активов.

Группа "Русагро" входит в пятерку крупнейших российских производителей свинины, это также один из крупнейших производителей сахара и масложировой продукции. Около 71,9% акций компании (за вычетом казначейских бумаг) принадлежит семье Вадима Мошковича, 7,5% акций — гендиректору "Русагро" Максиму Басову. Free float составляет порядка 20%.