МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Физические лица во втором квартале купили на российском рынке валюты на 311 миллиардов рублей из них евро — на 100 миллиардов рублей – рекорд за несколько лет, следует из "Обзора ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг" Банка России. Объем операций на российских биржах вырос во втором квартале

"На валютном рынке физические лица выступали нетто-покупателями и приобрели валюты на 311 миллиардов рублей (+74% в квартальном исчислении, +42% в годовом). При этом объем нетто-покупок евро (почти 100 миллиардов рублей) был максимальным за последние годы. Остатки иностранной валюты на брокерских счетах (по данным опроса крупнейших брокеров) выросли на 106 миллиардов рублей", — говорится в обзоре.

На фоне укрепления курса рубля и роста российского фондового индекса физические лица–резиденты во втором квартале переключились с иностранных акций на российские.

При этом нетто-покупки на валютном рынке не сопровождались покупками иностранных активов, часть валюты осталась на брокерских счетах, а часть могла быть направлена в наличность, оценили в Центробанке РФ.

Стоимость активов клиентов в доверительном управлении во втором квартале выросла на 32% относительно аналогичного показателя годом ранее, до 1,7 триллиона рублей, говорится в обзоре.

"Рост клиентской базы в доверительном управлении тоже замедлился. По состоянию на конец квартала количество клиентов составило 604 тысячи лиц (+4% в квартальном выражении, +51% в годовом выражении), объем портфелей – 1,7 триллиона рублей (+5% в квартальном выражении, +32% в годовом выражении), в том числе портфелей физических лиц – 1,2 триллиона рублей (+5% в квартальном выражении, +45% в годовом выражении)", — указывается там же.

Основной прирост количества клиентов наблюдался в стандартных стратегиях ИИС для неквалифицированных инвесторов, а основной прирост объема портфелей – у квалифицированных инвесторов, говорится в обзоре.

Помимо этого, ЦБ сообщил о снижении числа жалоб на профучастников. Число жалоб во втором квартале снизилось на 23% относительно показателя за аналогичный период годом ранее и составило 473 жалобы, говорится в документе.

"В отчетном квартале в отношении субъектов рынка ценных бумаг зарегистрировано 473 жалобы (+2% в квартальном выражении, —23% в годовом выражении). При этом по сравнению с прошлым кварталом доля жалоб в отношении брокеров снизилась с 59 до 54%, а доля жалоб в отношении депозитариев выросла с 1 до 4%. Также на протяжении последнего года стабильно растет доля жалоб на манипулирование рынком и инсайдерскую торговлю (доля данной категории жалоб достигла 12%)", — уточняется в обзоре.

"Несмотря на бурный рост клиентской базы, количество жалоб в отношении брокеров за последний квартал снизилось. Основная их часть касалась неисполнения либо ненадлежащего исполнения поручений, сбоев в работе сервисов и приложений, а также вопросов открытия и закрытия счета. Среди прочих жалоб основная часть была связана с манипулированием рынком и вопросами исчисления и удержания налогов (последняя тематика не относится к компетенции Банка России)", — поясняется там же.