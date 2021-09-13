ЦБ РФ: население купило валюты на 311 миллиардов рублей, из них евро - на рекордные 100 миллиардов
МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Физические лица во втором квартале купили на российском рынке валюты на 311 миллиардов рублей из них евро — на 100 миллиардов рублей – рекорд за несколько лет, следует из "Обзора ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг" Банка России.
"На валютном рынке физические лица выступали нетто-покупателями и приобрели валюты на 311 миллиардов рублей (+74% в квартальном исчислении, +42% в годовом). При этом объем нетто-покупок евро (почти 100 миллиардов рублей) был максимальным за последние годы. Остатки иностранной валюты на брокерских счетах (по данным опроса крупнейших брокеров) выросли на 106 миллиардов рублей", — говорится в обзоре.
На фоне укрепления курса рубля и роста российского фондового индекса физические лица–резиденты во втором квартале переключились с иностранных акций на российские.
При этом нетто-покупки на валютном рынке не сопровождались покупками иностранных активов, часть валюты осталась на брокерских счетах, а часть могла быть направлена в наличность, оценили в Центробанке РФ.
Стоимость активов клиентов в доверительном управлении во втором квартале выросла на 32% относительно аналогичного показателя годом ранее, до 1,7 триллиона рублей, говорится в обзоре.
"Рост клиентской базы в доверительном управлении тоже замедлился. По состоянию на конец квартала количество клиентов составило 604 тысячи лиц (+4% в квартальном выражении, +51% в годовом выражении), объем портфелей – 1,7 триллиона рублей (+5% в квартальном выражении, +32% в годовом выражении), в том числе портфелей физических лиц – 1,2 триллиона рублей (+5% в квартальном выражении, +45% в годовом выражении)", — указывается там же.
Основной прирост количества клиентов наблюдался в стандартных стратегиях ИИС для неквалифицированных инвесторов, а основной прирост объема портфелей – у квалифицированных инвесторов, говорится в обзоре.
Помимо этого, ЦБ сообщил о снижении числа жалоб на профучастников. Число жалоб во втором квартале снизилось на 23% относительно показателя за аналогичный период годом ранее и составило 473 жалобы, говорится в документе.
"В отчетном квартале в отношении субъектов рынка ценных бумаг зарегистрировано 473 жалобы (+2% в квартальном выражении, —23% в годовом выражении). При этом по сравнению с прошлым кварталом доля жалоб в отношении брокеров снизилась с 59 до 54%, а доля жалоб в отношении депозитариев выросла с 1 до 4%. Также на протяжении последнего года стабильно растет доля жалоб на манипулирование рынком и инсайдерскую торговлю (доля данной категории жалоб достигла 12%)", — уточняется в обзоре.
"Несмотря на бурный рост клиентской базы, количество жалоб в отношении брокеров за последний квартал снизилось. Основная их часть касалась неисполнения либо ненадлежащего исполнения поручений, сбоев в работе сервисов и приложений, а также вопросов открытия и закрытия счета. Среди прочих жалоб основная часть была связана с манипулированием рынком и вопросами исчисления и удержания налогов (последняя тематика не относится к компетенции Банка России)", — поясняется там же.
https://1prime.ru/finance/20210913/834675703.html