МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. ЦБ РФ пока не видит никаких препятствий к внедрению цифрового рубля, но хочет сначала провести тестирование платформы начиная с января 2022 года — по его результатам будет разработана "карта" по внедрению цифрового рубля, сообщила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова, слова которой цитирует пресс-служба регулятора.

"Банк России планирует начать тестирование прототипа платформы цифрового рубля с января 2022 года, как и запланировано концепцией, которую мы опубликовали весной этого года. В настоящее время идет активная разработка платформы", — сказала Скоробогатова.

"Пока мы не видим никаких препятствий к внедрению цифрового рубля, тем не менее сначала мы​ проведем тестирование. Оно будет проходить в несколько этапов и предусматривает разные сценарии и различные виды операций. По результатам этого пилотирования будет разработана дорожная карта по внедрению цифрового рубля, а также необходимые поправки в законодательство", — добавила она.

Платформа цифрового рубля – новая платежная инфраструктура, уникальная по своим качествам и функциям. Это один из ключевых проектов Банка России, подчеркнула первый зампред регулятора. Именно поэтому его внесли в стратегию развития финансового рынка до 2030 года уже сейчас, отметила она.