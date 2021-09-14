МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Возможность снять наличные на кассе магазина сейчас доступна в тысячах магазинов по всей России, особенно услуга востребована в регионах, где недостаточно банкоматов — в среднем снимают по 2 тысячи рублей, в интервью РИА Новости рассказал глава НСПК, оператора платежной системы "Мир", Владимир Комлев. Минтруд перечислил пособия, для которых нужна карта "Мир"

В настоящее время услугу по снятию наличных на кассах магазинов в удаленных и малонаселенных пунктах предоставляют ряд российских банков. Условия предоставления услуги у всех одинаковые: снять за один раз можно до 5 тысяч рублей, обязательное условие — совершение покупки.

"Услуга уже стала доступна в тысячах торгово-сервисных предприятий по всей стране. В среднем снимается порядка 2 тысяч рублей за одну операцию. Сегодня сервис особенно востребован в регионах со слабо развитой банкоматной сетью. Статистику по популярности в отдельных регионах лучше уточнить у банков", — сообщил Комлев.

Именно банки лучше понимают, где клиенту будет удобнее дойти до банкомата, а где действительно быстрее доехать до АЗС, и насколько в целом удобно в регионе получать наличные тем или иным способом, пояснил глава НСПК.

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