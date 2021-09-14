МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Платежная система "Мир" уже возобновила подготовительные работы с рядом стран по расширению приема карт за рубежом, приостановленные из-за пандемии и ограничения турпотока, рассказал в интервью РИА Новости глава НСПК, оператора платежной системы "Мир", Владимир Комлев. Система "Мир" сообщила, сколько денег снимают на кассах магазинов

"Пандемия, введение локдауна, когда разные страны практически не взаимодействуют между собой с точки зрения туризма, конечно, приостановили некоторые процессы и выход на новые рынки, но с целым рядом стран мы уже возобновили необходимую подготовительную работу", — сказал Комлев.

Сейчас платежная система "Мир" представлена в 11 странах, еще в трех странах прошли тестовые операции.

Очень быстро выросли объем и число платежей по "Миру" в Белоруссии, растет транзакционная активность держателей российских карт в Турции, отметил глава НСПК.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа МИА "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.