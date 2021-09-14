Платежная система "Мир" работает над расширением приема карт за рубежом
Платежная система "Мир" возобновила подготовительные работы по расширению приема карт за рубежом
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МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Платежная система "Мир" уже возобновила подготовительные работы с рядом стран по расширению приема карт за рубежом, приостановленные из-за пандемии и ограничения турпотока, рассказал в интервью РИА Новости глава НСПК, оператора платежной системы "Мир", Владимир Комлев.
"Пандемия, введение локдауна, когда разные страны практически не взаимодействуют между собой с точки зрения туризма, конечно, приостановили некоторые процессы и выход на новые рынки, но с целым рядом стран мы уже возобновили необходимую подготовительную работу", — сказал Комлев.
Сейчас платежная система "Мир" представлена в 11 странах, еще в трех странах прошли тестовые операции.
Очень быстро выросли объем и число платежей по "Миру" в Белоруссии, растет транзакционная активность держателей российских карт в Турции, отметил глава НСПК.
Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа МИА "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.
https://1prime.ru/finance/20210914/834683022.html
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