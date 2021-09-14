МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Международная платежная система Visa считает, что текущий уровень межбанковских комиссий в РФ способствует дальнейшему увеличению доли безналичных платежей, заявил глава Visa в России Михаил Бернер. Visa снизила комиссии для предприятий быстрого питания в России

"Это изменения в межбанковские комиссии, это не тарифы Visa для предприятий торговли и сервиса. Межбанковские комиссии — это механизм перераспределения доходов между банками, которые занимаются обслуживанием торговых точек, и банками, которые занимаются эмиссией карт. Это не доходы платежных систем. Что касается межбанковских комиссий, то тот уровень, который существует в России, на данный момент нам кажется оптимальным", — сказал он в интервью телеканалу РБК.

Бернер напомнил о важной функции межбанковских комиссий: когда они находятся на небольшом уровне, они должны способствовать развитию приема карт. Однако в России такая проблема не стоит, прием карт происходит довольно широко, отметил он.

"Сейчас стоит вопрос дальнейшего увеличения безналичных платежей, и для этого существуют межбанковские комиссии, которые могут быть чуть выше, чем когда они нужны, чтобы расширять прием", — уточнил Бернер.

Ранее стало известно, что Visa в следующем году поднимет часть межбанковских комиссий за оплату картами: изменения затронут супермаркеты, крупных продавцов бытовой техники, мебели и курьерские службы.