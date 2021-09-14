МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Международная платежная система Visa считает нарушением установление разных тарифов на оплату покупок у ритейлера Wildberries для карт международных и российских платежных систем и рассчитывает на устранение этих нарушений, заявил глава Visa в России Михаил Бернер. Visa объяснила повышение межбанковских комиссий в России

"То, что сделал один очень уважаемый ритейлер, безусловно, не соответствует правилам международных платежных систем. Мы работаем с банками, которые являются партнерами этого ритейлера по эквайрингу, над устранением тех нарушений, которые были заметны и остаются заметны для всех потребителей. Мы работаем в этом направлении и надеемся, что нарушения будут устранены", — сказал он в интервью телеканалу РБК.

Wildberries 17 августа объявил о снижении цен на товары при оплате с помощью российских платежных систем — карт "Мир", Системы быстрых платежей и сервиса SberPay. Компания пояснила, что разница в стоимости достигается за счет более низких комиссий при обработке операций отечественными платежными системами, тогда как комиссии международных систем достигают 2%.

Visa и Mastercard раскритиковали решение ритейлера. Wildberries в свою очередь обвинил их в давлении на российские банки, подчеркнув, что речь идет именно о скидках для покупателей в зависимости от того, через какую платежную систему они оплачивают товар.

Тем не менее Visa, письмо которой есть у РИА Новости, попросила банки-эквайеры расследовать наличие комиссии за оплату покупок картами этой системы в Wildberries и пригрозила штрафами в случае проведения таких операций, в размере 25 тысяч долларов. Аналогичное письмо, по сообщению газеты "Ведомости", в адрес кредитных организаций направила и Mastercard.