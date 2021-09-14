МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Сбербанк будет поднимать ставки по вкладам, заявил глава кредитной организации Герман Греф.

"Ставки по вкладам мы уже начали корректировать, мы в августе приняли решение о промо-акции, до конца года будем принимать соответствующие решения, конечно, будем поднимать по разным нашим вкладным продуктам ставки", — сказал Греф журналистам.

Сбербанк будет стараться поддерживать минимально приемлемый для себя уровень ставок по ипотеке, в частности, за счет совместных программ с застройщиками, также заявил Греф.

"Если говорить об ипотеке, пока мы ставки, не смотря на рост ставок на рынке, пока мы не меняли ставки по ипотеке. И мы видим, несмотря на частичную отмену государственной программы, восстанавливаются объемы выдачи ипотеки, многие застройщики совместно с нами сделали продукты, которые компенсируют те льготы, которые давала государственная программа", — сказал он журналистам.

"Спрос на ипотеку продолжается, в целом мы будем стараться поддерживать его всячески совместными программами с застройщиками, будем стараться поддерживать минимально приемлемый для нас уровень ставок на рынке", — добавил Греф.