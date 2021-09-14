МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Сбербанк в Год науки и технологий в России учредил собственную ежегодную научную премию с общим призовым фондом в 60 миллионов рублей, сообщает пресс-служба банка. Эту сумму разделят между тремя лауреатами — каждому достанется по 20 миллионов рублей. Сбербанк увеличил число подписчиков СберПрайм в 1,6 раза

"Учёным необходимы ресурсы, финансирование, открытые перспективы. Наша премия станет одним из источников поддержки науки и научного сообщества, мы будем стремиться помогать учёным и исследователям не останавливать свою работу, делая нашу с вами жизнь лучше", — заявил в этой связи глава Сбербанка Герман Греф.

Премия призвана поддержать деятелей науки за исследования и разработки, результаты которых имеют значительный потенциал влияния на научно-технический прогресс. Она присуждается в трех номинациях: "Науки о жизни", "Цифровая вселенная" и "Физические науки". Первая номинация охватывает такие направления, как биология, медицина и сельскохозяйственные науки, вторая — математику, включая математические методы в экономике, компьютерные науки и информатику, включая искусственный интеллект и машинное обучение. Третья — физику, химию, астрономию, науки о Земле и технические науки.

Отмечается, что на соискание премии выдвигаются российские и иностранные ученые, внесшие значительный вклад в развитие науки и технологий и продолжающие активную научно-исследовательскую деятельность, связанную с российскими научными, образовательными учреждениями или технологическими компаниями.

Номинирование ученых осуществляется официально приглашенными Сбером российскими организациями, ведущими научную, исследовательскую или образовательную деятельность, а также российскими и международными учеными, предпринимателями и представителями инвестиционного сообщества в сфере технологий. После номинирования заявки проходят независимую экспертизу. Лауреатов определяет Комитет, который формируется из числа авторитетных ученых и специалистов в различных областях науки, технологий и представителей высокотехнологичных компаний.