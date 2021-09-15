МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Доля фишинга сторонних сайтов в мошеннических атаках выросла вдвое с начала года и составила 17%, сейчас пользователи подвержены наибольшему риску в соцсетях и мессенджерах, сообщает ВТБ. Аналитики выяснили, кто "сливает" большего всего личных данных россиян

По данным банка, число выявленных фишинговых страниц в Telegram за это время увеличилось в 15 раз. При этом распространению фишинговых сценариев способствует продвижение фейковой рекламы в соцмедиа.

"Фишинговые сайты становятся все более серьезной проблемой для банковского сообщества. На сегодняшний день клиенты подвержены наибольшему риску именно в социальных сетях и мессенджерах. Эти ресурсы часто не несут ответственности за размещение рекламы и не обеспечивают безопасность пользователей", — приводятся в сообщении слова руководителя департамента цифрового бизнеса, старшего вице-президента ВТБ Никиты Чугунова.

Отмечается, что в последнее время среди основных примеров фишинговых сценариев — акции за получение бонусов при прохождение опросов, корпоративные порталы по сбору данных о сотрудниках, единоразовые выплаты по инвестициям. Всего за восемь месяцев этого года ВТБ выявил и заблокировал порядка 6 тысяч различных фишинговых сайтов, мошеннических ресурсов, мобильных приложений и аккаунтов в соцсетях или ресурсах, "мимикрирующих" под бренд банка. Из них почти половина — социальные сети.

Для предотвращения передачи персональных данных злоумышленникам ВТБ создал на сайте специальный раздел по финансовой безопасности. Там описываются основные виды мошенничества и советы по минимизации потенциальных рисков для клиентов.