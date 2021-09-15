МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Верховный суд Лондона обязал совладельца рухнувшего Внешпромбанка Георгия Беджамова до октября раскрыть источники получения 150 миллионов долларов, на которые банкир покупал активы через панамскую Orange Tree, это может помочь доказать, что многие из этих покупок финансировались за счет средств лопнувшего банка и его кредиторов, сообщил РИА Новости первый замглавы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Андрей Мельников. Суд признал банкротом экс-совладельца Внешпромбанка Георгия Беджамова

"Последняя подвижка, которая у нас случилась, — у нас есть решение Высокого суда Лондона о том, что Беджамов к 1 октября должен раскрыть источники покупки активов стоимостью свыше 1 миллионов фунтов стерлингов, которые он делал через свою компанию Orange Tree. Всего это имущество на сумму порядка 150 миллионов долларов", — сказал Мельников в кулуарах международного банковского форума "Банки России — XXI век".

АСВ очень довольно этим решением, полученным в результате работы А1, отметил он.

"Мы надеемся, что в дальнейшем это позволит нам доказать, что, вполне возможно, многие из этих активов были куплены Беджамовым на средства банка и средства кредиторов. Это важный шаг в процессе", — подчеркнул первый замглавы госкорпорации.

Банк России в январе 2016 года отозвал у Внешпромбанка лицензию, посчитав невозможной его санацию. Впоследствии арбитражный суд Москвы признал банк и самого Беджамова банкротами.

По версии следствия, с мая 2009 года по декабрь 2015 года бывшие собственники и руководители Внешпромбанка оформляли заведомо невозвратные кредиты и списывали деньги со счетов ряда вкладчиков без их ведома, таким образом банкиры похитили более 114 миллиардов рублей.

Беджамов объявлен в международный розыск и заочно арестован в России. АСВ требует с экс-банкира 1,75 миллиарда долларов в Высоком суде Лондона, при этом активы на эту сумму уже заморожены по всему миру.