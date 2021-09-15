МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что переход в онлайн-пространство финансовых институтов — это не только новый уровень комфорта, но и серьезные вызовы и угрозы, соответствующее обращение главы правительства к участникам восемнадцатого Международного банковского форума "Банки России – XXI век" опубликовано на сайте кабмина.

"Переход в онлайн-пространство финансовых институтов — это не только новый уровень комфорта, но и серьезные вызовы и угрозы. Угрозы, которые требуют от государства значительных усилий, направленных на надежную защиту личных данных, сохранение конфиденциальности информации, борьбу с финансовым мошенничеством", — подчеркнул премьер-министр.

Он отметил, что коронавирус стал одним из серьезных вызовов, с которым столкнулся весь мир. Пандемия повлияла на экономику, но вместе с тем придала импульс для развития цифровой трансформации, особенно в банковской сфере.

Необходимые меры поддержки, выработанные правительством, а также денежно-кредитная политика Центрального банка помогли финансовым организациям преодолеть кризис и приступить к цифровизации отрасли.

Они позволили также создать уникальные экосистемы, запустить удобные сервисы и услуги, перевести операции в онлайн-режим.

"За время своего существования форум стал авторитетной площадкой, где ведущие эксперты, акционеры и топ-менеджеры крупнейших банков, представители органов государственной власти, руководители финансовых организаций, институтов развития из нашей страны и зарубежных государств обсуждают актуальные профессиональные вопросы, обмениваются опытом и лучшими практиками, устанавливают деловые контакты", — подчеркнул Мишустин.

Он выразил уверенность в том, что на форуме состоится серьезная и обстоятельная дискуссия о перспективах развития национальной финансовой индустрии.

Он рассчитывает также на то, что выработанные участниками мероприятия рекомендации и предложения помогут успешно решить актуальные вопросы, которые стоят перед отраслью.

Премьер-министр поздравил участников форума с Днем финансиста и пожелал им плодотворной работы и всего наилучшего.