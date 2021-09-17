СОЧИ, 17 сен — ПРАЙМ. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина назвала, что поможет снизить комиссии за платежи в России. Регулятор призывает банки искоренить недобросовестные практики

"Мы планируем ввести категорию небанковских поставщиков платежных услуг, которые смогут работать и с бизнесом, и с гражданами. Это означает, что дальше сохранять высокие комиссии за платежные услуги будет очень и очень трудно. И это важно для нашей экономики. Потому что сейчас некоторые платежные системы и банки, используя свое монопольное положение или большую долю рынка, зарабатывают сверхдоходы на стандартных платежных операциях, а бизнес вынужден мириться с этими высокими издержками", — сказала она, выступая на международном банковском форуме.

"Конечно, мы не будем допускать регуляторного арбитража. Не будет так, что заниматься платежами удобнее, если ты находишься за периметром финансового сектора. Мы будем устанавливать требования к размеру чистых активов, квалификации и деловой репутации менеджмента, сегрегации клиентских средств и так далее", — отметила Набиуллина.

"Мы хотим, чтобы банковский бизнес развивался и приносил пользу экономике. И продолжим совершенствовать регулирование в диалоге с рынком", — добавила глава регулятора.