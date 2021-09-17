Глава ЦБ Набиуллина: приватизация НСПК нецелесообразна на горизонте двух - трех лет
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СОЧИ, 17 сен — ПРАЙМ. Банк России не обсуждает вопрос приватизации НСПК, это нецелесообразно на горизонте двух — трех лет, поскольку компания реализует общенациональные задачи по развитию проектов инфраструктуры для цифровых финансов, заявила журналистам глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Нет, не обсуждается, и мы считаем нецелесообразным обсуждение этого вопроса сейчас, ну в ближайшие хотя бы два — три года", — ответила она на соответствующий вопрос в кулуарах международного банковского форума.
Набиуллина объяснила, что обсуждать этот вопрос нецелесообразно, потому что у НСПК сейчас задача по развитию проектов инфраструктуры для цифровых финансов, которые нужны всем участникам.
"Мы считаем, что это общенациональная задача, и поэтому пока рано ставить вопрос по приватизации, но с другой стороны, интерес участников к этому активу нас тоже радует, значит он привлекательный", — заключила она.