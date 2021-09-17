СОЧИ, 17 сен — ПРАЙМ. Банк России не обсуждает вопрос приватизации НСПК, это нецелесообразно на горизонте двух — трех лет, поскольку компания реализует общенациональные задачи по развитию проектов инфраструктуры для цифровых финансов, заявила журналистам глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Банк России продает АТБ за 14 миллиардов рублей

"Нет, не обсуждается, и мы считаем нецелесообразным обсуждение этого вопроса сейчас, ну в ближайшие хотя бы два — три года", — ответила она на соответствующий вопрос в кулуарах международного банковского форума.

Набиуллина объяснила, что обсуждать этот вопрос нецелесообразно, потому что у НСПК сейчас задача по развитию проектов инфраструктуры для цифровых финансов, которые нужны всем участникам.

"Мы считаем, что это общенациональная задача, и поэтому пока рано ставить вопрос по приватизации, но с другой стороны, интерес участников к этому активу нас тоже радует, значит он привлекательный", — заключила она.