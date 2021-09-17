"Тинькофф банк" рассказал о новой схеме мошенников с "единым счетом в ЦБ"
Директор департамента"Тинькофф банка" рассказал о новой схеме мошенников с "единым счетом в ЦБ"
Читать 1prime.ru в
СОЧИ, 17 сен — ПРАЙМ. Мошенники придумали новую уловку с единым счетом в Банке России, чтобы выманить у клиентов деньги, рассказал директор департамента информационной безопасности "Тинькофф банка" Дмитрий Гадарь.
"На днях, кстати, мне позвонили мошенники, реальные мошенники, которые мне рассказывали, что у меня есть единый счет в Центральном банке…, который привязан к счетам во всех банках", — сказал Гадарь, выступая на международном банковском форуме.
Он уточнил, что злоумышленник звонил от имени одного из крупнейших банков и пытался убедить, что сейчас против него совершается попытка мошенничества.
Гадарь пояснил, что большой проблемой является финансовая безграмотность клиентов банков, которые, например, не знают, что не бывает "единого счета в Центральном банке".
https://1prime.ru/finance/20210917/834730867.html
Больше новостей ПРАЙМ с финансовых рынков читайте в Telegram