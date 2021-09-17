СОЧИ, 17 сен — ПРАЙМ. Мошенники придумали новую уловку с единым счетом в Банке России, чтобы выманить у клиентов деньги, рассказал директор департамента информационной безопасности "Тинькофф банка" Дмитрий Гадарь. "Тинькофф банк" планирует запустить ипотеку в конце октября

"На днях, кстати, мне позвонили мошенники, реальные мошенники, которые мне рассказывали, что у меня есть единый счет в Центральном банке…, который привязан к счетам во всех банках", — сказал Гадарь, выступая на международном банковском форуме.

Он уточнил, что злоумышленник звонил от имени одного из крупнейших банков и пытался убедить, что сейчас против него совершается попытка мошенничества.

Гадарь пояснил, что большой проблемой является финансовая безграмотность клиентов банков, которые, например, не знают, что не бывает "единого счета в Центральном банке".