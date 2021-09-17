СОЧИ, 17 сен — ПРАЙМ. Банкам в России следует предусмотреть ответственность своих клиентов за передачу платежных карт третьим лицам для борьбы с мошенничеством, заявил замначальника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Владислав Горкавцев. Британцам стали доступны операции с криптовалютами в PayPal

"Необходимо ужесточение деятельности со стороны банков, например. Когда человек заводит карту, мне кажется, в договоре должно быть прописано, что передача карты третьему лицу влечет ответственность: то ли он попадает в "черный список", то ли он в будущем получит какие-то негативные последствия и так далее", — сказал Горкавцев, выступая на международном банковском форуме "Банки России — XXI век".

"Здесь можно обсуждать эту ситуацию вплоть до административной ответственности и так далее, поэтому давайте здесь общаться с представителями Центробанка, Минфина, Минюста и так далее по этой тематике", — добавил он.

В ходе дискуссии отмечалось, что простые люди – клиенты банков часто используются в мошеннических схемах, которые реализуют целые группировки. По словам Горкавцева, злоумышленники просят граждан открывать по несколько карт и затем передавать их им.