СОЧИ, 17 сен — ПРАЙМ. Банк России намерен опубликовать политику взаимодействия с профессиональным сообществом в рамках проводимых регулятором проверок, рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях, выступая на международном банковском форуме. Минфин: некоторые госбанки могли бы направлять на дивиденды 75% прибыли

"Мы, я думаю, в ближайшей перспективе, в течение полугода, намерены опубликовать политику регулятора относительно взаимоотношения в первую очередь с профессиональным сообществом, чтобы профессиональное сообщество понимало, каким образом мы не только проводим расследования, но и наше взаимоотношение с участниками рынка", — сказал он.

"Первое, на что я хочу обратить внимание, мы изначально всегда воспринимаем участников рынка как добросовестных, и при каждом рассмотрении операции в первую очередь рассматриваем их на предмет добросовестности, то есть исходим из того, что каждая операция осуществлена, в разумных, конечно, рамках, добросовестно", — сказал он. Эту политику обычно публикуют международные регуляторы — о том, как они взаимодействуют с сообществом по какому-либо вопросу, а ЦБ намерен опубликовать свою политику чуть быстрее, уточнил Лях журналистам в кулуарах форума.

"Мы тоже планируем дать сообществу политику по вопросам взаимодействия с нами в рамках проводимых проверок, о том, как мы оцениваем уровень внедрения compliance, как мы оцениваем уровень внедрения внутреннего контроля с точки зрения влияния на выявленные недобросовестные практики. Это надо для того, чтобы профсообщество понимало, как их действия будут оцениваться", — пояснил он.

По его словам, задача ЦБ РФ с одной стороны быть максимально открытыми к рынку, чтобы действия регулятора были правильно истолкованы, чтобы приходящие от ЦБ запросы тоже можно было правильно истолковывать, чтобы рынок понимал, какого рода инструменты ЦБ может применять, и чтобы рынок был готов к использованию этих инструментов.

В качестве примера он привел ограничения торгов клиентам. ЦБ РФ в некоторых форс-мажорных ситуациях может потребовать от инвесткомпании блокировать счет клиенту. Информационные системы компаний должны быть готовы к такого рода запросам и требованиям, так как компания должна это сделать моментально, а не, условно, два дня решать, как это сделать, заключил Лях.