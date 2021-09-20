МОСКВА, 20 сен – ПРАЙМ. К некоторым счетам клиентам банков лучше закрывать онлайн-доступ, прежде всего к тем, где копятся большие суммы денег, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по информационной безопасности компании Cisco Systems Алексей Лукацкий. Эксперт назвал новые способы телефонного мошенничества

"Контролировать доступ нужно к любому счету, на котором накапливается достаточно большая сумма, не используемая в оперативном управлении. Лучше иметь основной счет, на котором находится небольшая сумма денег, с которой работает пользователь, в том числе онлайн. Другой счет или, может быть, вклад, должен быть недоступен извне. С ним нужно работать, только физически посещая филиал банка", — сказал эксперт.

По его словам, можно оставить возможность такой счет пополнить удаленно, но ни в коем случае не снимать и не переводить с него деньги на другие счета.

Таким образом, человек довольно надежно защитит свои деньги от мошенников, которые провоцируют пользователей дистанционно совершать какие-то действия с банковскими счетами.

Чтобы заблокировать заблокировать возможность удаленного подключения к счету, чтобы никто не мог осуществлять с ним операции от имени владельца, можно зайти в отделение банка и подать соответствующее заявление.

"Во многих банках существует возможность блокировать доступ к определенному счету, делая его недоступным извне и допуская проведение операций по нему только из отделения, то есть при физическом присутствии человека", – объяснил Лукацкий.

По мнению эксперта, таким способом целесообразно защищать счета пожилых родственников: можно прийти в банк с доверенностью, подписанной владельцем счета, и все оформить.

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