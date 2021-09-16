МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Беспрецедентный рост числа кибератак на финансовый рынок зафиксирован в России, пик пришелся в минувшие выходные, сообщила пресс-служба компании Qrator Labs, специализирующейся на обеспечении доступности интернет-ресурсов и противодействии DDoS-атакам. Банк России рассказал о последствиях кибератак на российские банки

"Qrator Labs зафиксировала беспрецедентный рост числа DDoS-атак на финансовый рынок РФ, организованных с помощью нового ботнета Mēris (компьютерная сеть, зараженная вредоносными программами – ред.)", — говорится в сообщении.

Пик нападений пришелся на 11 сентября, когда была организована целая серия DDoS-атак на ведущие банки и платежные системы. Было зафиксировано три волны атак, максимальные скорости которых достигали 212 Гб/сек и десятки миллионов запросов в секунду, выяснили специалисты.

Обычно Qrator Labs наблюдает не более 90 значимых DDoS-инцидентов в неделю, а на 11 сентября пришлось более 300, заявил основатель и гендиректор компании Александр Лямин. Регулятор назвал преувеличенными страхи банков из-за оттока пассивов

Эксперты предупреждают, что злоумышленники не ограничатся банковским сектором, атаки могут коснуться и других отраслей экономики. "С учетом высокого бизнес-сезона, начавшегося в России, компаниям любого размера стоит озаботиться вопросами защиты заранее", — отметил Лямин.

В начале сентября зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что Сбербанк и другие финансовые организации РФ столкнулись в августе с мощнейшей в мире атакой хакеров, банк успешно ее отразил. Однако некоторые другие финансовые структуры России, по его словам, "имели какую-то потерю в своей работоспособности".

Однако первый замглавы департамента Банка России по информационной безопасности Артем Сычев опроверг слова Кузнецова, заявив, что ни один банк в России, который столкнулся с этой мощнейшей кибертакой, не потерял свою работоспособность.