МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Стоимость биткоина падает в понедельник на 10% и опускалась ниже отметки в 43 тысячи долларов впервые с 7 сентября, свидетельствуют данные торгов. Эксперт спрогнозировал динамику биткоина до конца года

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 15.50 мск падал в цене на 8,3% — до 43,35 тысячи долларов. Ранее падение достигало почти 10%, а минимальная цена в ходе торгов составляла 42,5 тысячи долларов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевел на 8,4% — до 43,33 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.

Стоимость биткоина упала 7 сентября на 11% после новостей о приобретении Сальвадором этой криптовалюты. Так, президент страны Найиба Букеле сообщил о приобретении страной еще 200 биткоинов, а позднее Букеле объявил в своем Twitter о том, что Сальвадор купил еще 150 биткоинов.

В феврале начался активный рост стоимости биткоина, в марте он стоил дороже 60 тысяч долларов, а в апреле был достигнут исторический рекорд в 64,85 тысячи долларов. В мае криптовалюта потеряла треть стоимости: цена биткоина упала до 37,3 тысячи долларов с 57,7 тысячи, за лето его цена поднялась на четверть, до 47 тысяч долларов. С начала сентября стоимость биткоина показывает снижение примерно на 8%.

Материал взят из открытых источников. Мнения упомянутых в нем экспертов могут не совпадать с позицией редакции. "Прайм" не дает инвестиционных советов, материал опубликован в ознакомительных целях. Криптовалюта — рисковый актив, вложения в нее могут привести к убыткам.