МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Российские банки по итогам августа заработали чистую прибыль в 244 миллиарда рублей, что больше показателя годом ранее в 1,4 раза, следует из документа ЦБ. ФАС раскритиковала навязывание банками страховок

"Чистая прибыль сектора за август составила 244 миллиарда рублей (доходность на капитал – 26% в годовом выражении), что на 7% больше результата июля", — сказано в документах.

Кредитные организации в августе прошлого года получили чистую прибыль в 172 миллиарда рублей, сообщал ранее ЦБ.

Кроме того, российские банки могут заработать по итогам текущего года рекордную чистую прибыль — 2,5 триллиона рублей, говорится в документах ЦБ.

Банк России ранее ждал, что чистая прибыль кредитных организаций в 2021 году может достичь "2 триллионов или даже больше". Рекордную прибыль кредитные организации России получили в 2019 году: доналоговый финансовый результат тогда составил 2 триллиона рублей, а чистый — 1,7 триллиона рублей. В прошлом году банки заработали 1,6 триллиона рублей.

"По итогам восьми месяцев прибыль составила 1,7 триллиона рублей, при сохранении текущих темпов роста годовая прибыль может достигнуть рекордных 2,5 триллиона рублей", — сказано в документе.

СРЕДСТВА ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Средства юридических лиц в банках в августе выросли на 2,4%, физлиц — на 0,1%, говорится в материалах Банка России.

"Средства юридических лиц выросли существенно – на 818 миллиардов рублей (на 2,4%), главным образом по счетам в иностранной валюте (на 7,7 миллиарда долларов США, или 564 миллиарда рублей в рублевом эквиваленте) в основном компаний из нефтегазовой и металлургической отраслей. Средства населения немного выросли (на 45 миллиардов рублей, или 0,1%)", — сообщил регулятор. Юрист назвал причину, по которой банк может забрать ипотечную квартиру

При этом впервые с начала года произошел приток средств на срочные вклады (на 103 миллиарда рублей или 0,5%), тогда как текущие счета сократились (на 58 миллиардов рублей или 0,5%).

"Рост срочных средств, вероятно, связан в том числе с продолжающимся ростом депозитных ставок – так, средняя максимальная ставка по вкладам в рублях достигла 6,17% в третьей декаде августа, увеличившись на 0,6 процентного пункта с третьей декады июля. А вот сокращение средств на текущих счетах, вероятно, было бы больше (с учетом сезонных "школьных" и "отпускных" расходов), если бы не перечисленные 200 миллиардов рублей социальных выплат семьям с детьми школьного возраста", — пояснил регулятор.

В сентябре были произведены дополнительные выплаты в рамках мер социальной поддержки пенсионеров, что также должно положительно сказаться на динамике средств населения.

КРЕДИТОВАНИЕ

Темпы роста корпоративного кредитования в России в августе замедлились до 0,7% с июльских 1,5%, в то же время рост ссуд физлицам ускорился до 2% с 1,8% в июле, следует из обзора Банка России о развитии банковского сектора. Россияне стали чаще жаловаться в Банк России по вопросам ОСАГО

"Корпоративное кредитование в августе несколько замедлилось (+326 миллиардов рублей, или 0,7%) после значительного прироста в июле (+1,5%). Около половины прироста пришлось на кредитование крупных компаний из нефтегазовой отрасли, а еще четверть – на кредитование застройщиков жилья", — говорится в докладе.

Рост ипотеки, по предварительным данным, остается достаточно стабильным: в августе было лишь незначительное снижение – до 1,8 с 1,9% в июле, указывает ЦБ. При этом, по предварительным данным, выдачи даже выросли на 4%, несмотря на сокращение почти в два раза — до 37 с 70 миллиардов рублей выдач льготной ипотеки под 7%.

"Очевидно, спрос перераспределился на рыночную ипотеку и другие льготные программы, в том числе на семейную ипотеку. При этом с учетом общего роста ставок средняя ставка по ипотечным кредитам, выданным в июле, увеличилась до 7,7% (7,1% в июне), хотя на первичном рынке она по-прежнему достаточно низкая – 6,2% (5,5%)", — сообщил регулятор.

Потребительское кредитование в августе ускорилось до 2,2% с 1,7% в июле, что в значительной степени обусловлено сезонными факторами – большим объемом расходов перед новым учебным годом, а также тратами на отпуск, указывается также в обзоре.