МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Владельцев кредитных карт, допускающих просрочку, в этом году стало больше: в основном это происходит из-за финансовых или семейных трудностей, однако бывает, что клиенты просто забывают внести деньги на счет, показал опрос Райффайзенбанка, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Российские банки снизили стоимость кредитов до минимума с 2019 года

"В 2021 году 67% владельцев кредитных карт сказали, что никогда не допускали просрочки по кредитной карте. 18% опаздывали с платежом лишь однажды. 14% признались, что такое бывало несколько раз. И только 1% опрошенных говорят, что такое происходит регулярно", — привели данные авторы исследования.

По их информации, годом ранее доля россиян, не допускающих просрочки платежей по кредитной карте, была больше — 73%. Однажды пропускали платеж 12%, несколько раз — 13%. Регулярно пропускали платежи в 2020 году 2% опрошенных.

В 2020 году просрочки по кредиткам у 48% россиян случались из-за финансовых трудностей, у 11% — из-за семейных, а 15% опрошенных просто забывали, когда надо платить. Спустя год каждая из этих долей выросла. Так, например, забывать о платеже стали четверть опрошенных владельцев кредитных карт. На финансовые трудности в 2021 году сослалась половина респондентов, а на семейные – 18%.

В онлайн-опросе приняли участие порядка 1000 владельцев кредитных карт. Это мужчины и женщины (47% и 53% соответственно) из пяти городов-миллионников, включая Москву и Санкт-Петербург, большинству из которых 26-35 лет. 44% опрошенных зарабатывает в месяц от 30 до 60 тысяч рублей.

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