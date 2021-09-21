МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Минфин заложил в бюджет цену на газ в 2022 году в 208,4 доллара за тысячу кубометров, что на 30,4% выше прогноза, который представлен в действующем законе о бюджете, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета, которая есть в распоряжении РИА Новости. Россиян планируют оштрафовать на 255 миллиардов рублей

В 2023 году средние контрактные, включая СНГ, цены на газ, по ожиданиям министерства, также вырастут по сравнению с предыдущим прогнозом — на 19,7% — и составят 192,3 доллара за тысячу кубометров.

Цена на газ в 2024 году, как ожидается, снизится по сравнению с предыдущим прогнозом на 6,1%, до 180,6 доллара за тысячу кубометров.

При этом в 2020 году стоимость газа составила 126,8 доллара за тысячу кубометров, а в 2021 году прогнозируется на уровне 208,3 доллара.