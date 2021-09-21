МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Минфин РФ планирует до конца 2024 года выделить на проект в Усть-Луге 900 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния сверх лимита в 1,6 триллиона рублей, заявил министр финансов Антон Силуанов. Силуанов ответил, сколько заплатит промышленность из-за повышения налогов

Как сообщал в августе министр экономического развития Максим Решетников, лимит финансирования проектов из ФНБ на 2021-2024 годы должен составить 1,6 триллиона рублей, при этом проекты с высокой долей импортного оборудования, такие как газовый комплекс в Усть-Луге, могут получить средства из фонда сверх этого лимита.

"(Лимит финансирования проектов из ФНБ — ред.) 1,6 триллиона рублей за четыре года, по сути дела, за три — это в плане. Плюс Усть-Луга порядка 900 миллиардов. Каких-нибудь еще таких проектов, исключений, не обсуждается", — сказал Силуанов журналистам.

Он уточнил, что такое финансирование предполагается до конца 2024 года.

Комплекс по переработке этансодержащего газа (КПЭГ) в Усть-Луге — производственный кластер, который объединит в себе газопереработку, сжижение природного газа и газохимию. В его состав войдут два предприятия — газоперерабатывающий комплекс (оператор "Русхимальянс", СП "Газпрома" и "Русгаздобычи"), а также газохимический комплекс (оператор "Балтийский химической комплекс", дочерняя компания "Русгаздобычи").