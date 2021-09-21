МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Минфин предлагает изменить подход к налогообложению прибыли компаний, у которых последние пять лет дивиденды превышали инвестиции, но повышение налога не коснется прибыли прошлых лет, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов. Силуанов ответил, сколько заплатит промышленность из-за повышения налогов

"У нас состоится еще ряд настроечных мероприятий. Нам нужно будет отработать вопрос налогообложения по металлургам, до конца мы еще не договорились. Две темы — это НДПИ, вторая тема — это налогообложение дополнительно прибыли в результате выплаты больших дивидендов, превышающих определенный уровень капитала за пятилетний период. Это первое, что нам еще нужно будет достроить", — сказал Силуанов.

Ассоциации "Русская сталь" ранее сообщила о подготовленном Минфином законопроекте о ретроспективном повышении налога на прибыль для компаний, которые за последние пять лет направляли на дивиденды больше, чем инвестировали. Ассоциация отмечала, что такой подход нарушит принцип российского налогового законодательства, который предполагает, что закон обратной силы не имеет.

"Да, действительно есть такая идея, мы для этого подготовили соответствующие законодательные решения о том, чтобы все-таки стимулировать предприятия больше оставлять денег в России: вкладывать в новые проекты, меньше выплачивать дивиденды. Поэтому подготовлены такие поправки, они обсуждаются с бизнесом", — сказал Силуанов, отвечая на вопрос о предложениях Минфина по ретроспективному налогообложению компаний.

При этом он подтвердил, что это коснется только будущих, а не прошедших периодов. "Да, именно так", — сказал он.

Силуанов также сообщил, что принятые решения будут носить долгосрочный характер. "Да. Нам нужна предсказуемость", – подчеркнул он.

На заседании правительства во вторник о важности наращивания инвестиций говорил и министр экономического развития Максим Решетников. По его словам, для выхода роста российской экономики на 3% станет "разгон" инвестиций станет критическим моментом.