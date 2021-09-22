МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Журнал Forbes назвал десять российских миллиардеров, которые в 2020 году заработали на продаже активов и дивидендах в общей сложности 10,7 миллиарда долларов, сократив свой доход почти на 30%. Forbes назвал лучший банк для миллионеров

"В отличие от нашего традиционного рейтинга богатейших бизнесменов, где оценивается стоимость активов и финальная сумма является в некотором роде виртуальным числом, здесь мы оцениваем реальные, живые деньги, полученные миллиардерами за продажу активов или в виде дивидендов. В этом году общий доход десяти участников сократился почти на 30%, до 10,7 миллиарда долларов", — отмечает издание.

Первое место занял Алексей Мордашов — дивиденды и продажа акций оператора Tele2 принесли ему 1,7 миллиарда долларов. Это меньше, чем у лидера предыдущего рейтинга Андрея Андреева, получившего, по оценке Forbes, 2,25 миллиарда долларов за свою долю в холдинге MagicLab.

Продажа активов помогла попасть в рейтинг одному из новичков этого года — Геннадию Тимченко, который вышел из капитала подрядчика "Стройтранснефтегаз". Кроме Тимченко, в рейтинге еще три новых миллиардера — Алишер Усманов, Виктор Рашников и Андрей Скоч, чьи доходы сформировались благодаря дивидендам принадлежащих им компаний. Из предыдущего рейтинга в нынешнем списке присутствуют Владимир Лисин, Алексей Мордашов, Владимир Потанин, Роман Абрамович, Вагит Алекперов и Сулейман Керимов.

Как уточняет издание, оценка дохода — это сумма стоимости проданных активов и дивидендов, полученных миллиардерами или связанными с ними компаниями в период с 18 марта 2020 года по 5 марта 2021 года. Доход оценивался до вычета налогов, расходов на обслуживание кредитов и комиссий. Сделки и транзакции в рублях конвертировались в доллары по курсу на момент совершения сделки или транзакции. Не учитывались сделки по продаже личного имущества.