МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Международная платежная система Mastercard в следующем году введет пониженные межбанковские комиссии для малого бизнеса при приеме оплаты через смартфон, введение этих изменений РИА Новости подтвердили в пресс-службе системы. Visa надеется на разрешение ситуации с комиссиями Wildberries

По данным газеты "Коммерсант", Mastercard разослала банкам сообщение о введении с 21 января 2022 года специального тарифа для малого бизнеса — межбанковской комиссии в 1% при оплате с технологией Tap on Phone (когда в роли платежного терминала выступает смартфон).

"Интерчейндж является важным инструментом, который позволяет стимулировать внедрение инновационных технологий, поддерживать развитие платежей торговых предприятий и создавать привлекательные предложения для держателей карт. Заявленные изменения направлены на поддержку микробизнеса, в том числе для которого и создана технология приёма оплаты в одно касание к смартфону картой или другим платёжным устройством", — заявили РИА Новости в платежной системе.

Такой способ оплаты, по мнению компании, позволяет магазинам расширить аудиторию клиентов, особенно, когда покупатели всё чаще предпочитают бесконтактную оплату.

При оплате картами товаров и услуг ритейлер получает от суммы покупки потребителя 97-99%, остальное идет на оплату эквайринга. Сейчас самая большая составляющая тарифа за эквайринг — это комиссия, которую банк, обслуживающий платежи по картам, платит в пользу банка, выпустившего карту: так называемый interchange rate fee (IRF) или межбанковская комиссия. Ее величина зависит от класса карты.