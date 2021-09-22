МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Центробанк решил смягчить подходы к клиентам кредитных организаций из числа тех, кто может быть признан причастным к проведению подозрительных операций при запуске новой антиотмывочной платформы "Знай своего клиента" (ЗСК) на базе Банка России. Россию призвали увеличить поставки газа в Европу

Об этом пишет РБК со ссылкой на поправки к законопроекту о платформе ЗСК. Они подготовлены ко второму чтению и разосланы участникам рынка в сентябре.

Первая версия проекта закона об антиотмывочной платформе ЗСК вносилась в Думу в ноябре 2020 года. Тогда текст документа вызвал критику участников рынка и был отозван.

Вторая версия проекта попала в Госдуму в феврале 2021 года: в ней сервис регулятора фигурировал не как обязательный (планировалось изначально), а как дополнительный инструмент для кредитных организаций. Но участники рынка все равно считали изменения символическими. Документ был принят в первом чтении в июне с оговоркой, что будет существенно доработан. Спрогнозирована ситуация с ценами на гречку в России

ЦБ почти не менял порядок взаимодействия банков с низкорисковыми клиентами из зеленой зоны: в общей практике кредитные организации по-прежнему не должны отказывать таким компаниям или индивидуальным предпринимателям, если они проводят операции между собой. Однако у банков появится право на отказ при возникновении подозрений, что клиент совершает операцию с целью легализации преступных доходов. В такой ситуации степень риска должна быть повышена.

В законопроекте регулятор решил разграничить банки на тех, кто при работе с "желтыми" и "красными" клиентами будет использовать информацию от платформы ЗСК, и на тех, кто будет принимать решения самостоятельно.

"Последние будут вправе отказывать компаниям и ИП со средним и высоким уровнем риска в проведении операций и заключении договора обслуживания, а также расторгать соглашение", — пишет издание.

Если банк в работе использует платформу ЗСК, у него будут обязательства по работе с клиентами из "красной" зоны:

Кредитная организаций не должна проводить транзакции по списанию, переводам или уменьшению остатка средств на счете.

Нельзя будет выдавать средства клиенту или переводить деньги на другой счет при расторжении договора.

Переводы с помощью дистанционного банковского обслуживания будут заблокированы, компания или ИП сможет их использовать только для информационного обмена с банками.

Также Банк России расширил перечень операций, которые останутся доступны высокорисковым клиентам:

Выплаты недоначисленной зарплаты сотрудникам.

Выплаты в целях "обеспечения жизнедеятельности" предпринимателя и членов его семьи, но не более 30 тысяч рублей в месяц на человека.

По-прежнему будут доступны платежи для погашения задолженности по налогам и сборам, кредитам, для выплаты компенсаций по Трудовому кодексу.

Наконец, регулятор смягчил правила возврата денег с заблокированных счетов клиентов из красной зоны. Вместо перевода в бюджет деньги могут быть возвращены владельцам. Вокруг этого пункта было много споров.