МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. "Энел Россия" сохраняет прогноз основных финансовых результатов на текущий год, уверенно идя к поставленным целям, заявила РИА Новости финансовый директор компании Юлия Матюшова.

"Мы пока не меняли свои прогнозы… в целом год достаточно хороший с точки зрения спроса, цен на электроэнергию в наших регионах. Прогноз мы не меняем, устойчиво идём к нашим годовым целям", — сказала Матюшова в кулуарах конференции "Рынок зелёного финансирования", организованной газетой "Ведомости", отвечая на вопрос о том, какую чистую прибыль и EВITDA ожидает компания в текущем году.

Согласно февральской презентации, "Энел Россия" ожидает, что EBITDA компании по итогам года составит 7,5 миллиарда рублей. Чистая прибыль планируется на уровне 3 миллиардов рублей.