МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Банк России считает, что нужны дополнительные меры стимулирования размещения акций компаний страны на фондовом рынке (IPO), заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации. В Банке России рассказали о стремительном росте цен на жилье

"Мы видим, что компании активно вышли на фондовый рынок. Они занимают не только у банков, не только кредиты берут – облигации активно размещают. Но вот IPO, действительно, не очень активно", — сказала она.

"Здесь нужны, наверное, какие-то меры стимулирования дополнительно для того, чтобы этот процесс запускать", — подчеркнула Набиуллина.

По словам главы регулятора, анализ показывает, что сейчас нет правовых или регуляторных ограничений для IPO, для этого есть развитая инфраструктура. "Есть проблема в том, что сами предприятия не всегда хотят привлекать деньги с IPO: это и издержки на вывод компании на IPO, это другие требования по раскрытию информации, корпоративному управлению внутреннему этих предприятий – не все готовы", — пояснила она.