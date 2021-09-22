МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Банк России считает, что покупки в рассрочку должны учитываться в кредитной истории россиян, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации. ЦБ призвал защитить персональные данные россиян

Она подняла проблему, связанную с активным вовлечением нефинансовых организаций в финансовую сферу.

"Рассрочка – один из примеров. Потому что рассрочка по экономической сути – это кредит. … Но это не регулируется. … Я не предлагаю полное регулирование включать. Но первое должно быть, на наш взгляд, то же раскрытие информации людям, как и по кредитам, чтобы они понимали, какую нагрузку в рамках рассрочки они несут, и какую цену они платят в конечном счете", — пояснила она.

Далее глава регулятора заявила о необходимости подумать, чтобы данные о рассрочке передавать в бюро кредитных историй.

"Потому что покупка дорого товара в рассрочку – это долговая нагрузка на людей. И когда банк дает кредит, он видит только закредитованность в других банках, а то, что человеку нужно большую часть дохода тратить на то, чтобы платить деньги по рассрочке, он этого не видит. На наш взгляд, нужно подумать о том, чтобы здесь внести вот эти элементы. Это комплекс сложных вопросов, мы готовы их с вами обсуждать, их надо решать на законодательном уровне", — заявила Набиуллина.