МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Альфа-банк и Генпрокуратура РФ договорились об урегулировании ситуации, связанной с возвратом банку задолженности компаний экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова, сообщила пресс-служба кредитной организации. Альфа-банк обжалует решение суда о взыскании более $100 миллионов

"Альфа-банк и Генпрокуратура РФ заключили мировое соглашение по урегулированию ситуации, связанной с возвратом банку задолженности компаний Михаила Абызова. В рамках заключенного соглашения Альфа-банк передал денежную сумму на благотворительную деятельность в сфере образования и просвещения в Российской Федерации", — сказано в сообщении.

Стороны достигли компромисса и отказались от дальнейшего оспаривания действий друг друга по данному делу, добавили в пресс-службе.

Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов подтвердил РИА Новости, что такое решение состоялось и мировое соглашение заключено. Верховный суд призвал не сажать в тюрьму бедных за нетяжкие преступления

Гагаринский суд Москвы ранее взыскал с Абызова 22 миллиона долларов, а с Альфа-банка — более 100 миллионов долларов (почти 31 миллион долларов и свыше 5,6 миллиарда рублей). Как сообщали РИА Новости в суде, Генпрокуратура обосновала требования иска тем, что экс-министр разместил в банке средства, имеющие коррупционное происхождение. Альфа-банк полагал, что исковые требования заявлены необоснованно.

Против Абызова возбуждены три уголовных дела: о хищении 4 миллиардов рублей у поставщиков энергии в Сибири; незаконной предпринимательской деятельности; отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы. Экс-министр находится в СИЗО с конца марта 2019 года.

В конце октября 2020 года Гагаринский суд Москвы по иску Генпрокуратуры взыскал с Абызова и пяти иностранных компаний 32,5 миллиарда рублей — рекордная сумма в системе российского судопроизводства. В мае Мосгорсуд признал решение законным.