МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Запрет на покупку российских ОФЗ на вторичном рынке для американцев является не критичной санкцией на отечественный госдолг, хотя и относительно чувствительной, заявил РИА Новости управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий, комментируя возможные новые ограничения на госдолг РФ со стороны США. США введут санкции против госдолга России

Палата представителей США в среду внесла дополнение в проект оборонного бюджета на 2022 год, законодатели хотят запретить американцам сделки с российским суверенным госдолгом на вторичном рынке. Поправка, предложенная демократом от Калифорнии Брэдом Шерманом, предписывает "вводить санкции для запрета покупки и продажи американцами вновь выпущенного суверенного долга России на первичном и вторичном рынках".

"Санкции не вводятся на пустом месте, запрет на покупку ОФЗ на вторичном рынке относится к относительно чувствительным санкциям, но не критичным. В настоящий момент нет политического или информационного повода для расширения санкций. Это внутренняя кухня нижней палаты, верхняя проигнорирует, а президент не подпишет. Нужен повод, поэтому подобные санкции оставят на потом, как средство сдерживания", — считает Русецкий.

По его словам, потенциальные санкции на покупку ОФЗ де-факто закроют рынок локального государственного долга для иностранцев. "Это не критично для России, где рублевый госдолг меньше 15% ВВП против более 100% у развитых стран, но скажется на ликвидности ОФЗ в долгосрочной перспективе", — сказал он. Стало известно, каким будет госдолг России в 2022-2024 годах

Ранее США ввели санкции, в соответствии с которыми финансовым учреждениям США с 14 июля было запрещено покупать российские гособлигации при первичном размещении, но это не касалось вторичного размещения.

Проект оборонного бюджета, как ожидается, будет принят палатой на этой неделе, после чего перейдет в сенат. Ясности о перспективах бюджета в сенате в его нынешнем виде пока нет. Министр финансов РФ Антон Силуанов ранее заявлял, что российский госдолг является одним из самых надежных и низкорискованных в мире, спрос на него останется высоким несмотря на санкции США, которые несут упущенную выгоду американским финансовым институтам.