Эксперт Русецкий: запрет на покупку российских ОФЗ является не критичной санкцией на госдолг РФ
МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Запрет на покупку российских ОФЗ на вторичном рынке для американцев является не критичной санкцией на отечественный госдолг, хотя и относительно чувствительной, заявил РИА Новости управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий, комментируя возможные новые ограничения на госдолг РФ со стороны США.
Палата представителей США в среду внесла дополнение в проект оборонного бюджета на 2022 год, законодатели хотят запретить американцам сделки с российским суверенным госдолгом на вторичном рынке. Поправка, предложенная демократом от Калифорнии Брэдом Шерманом, предписывает "вводить санкции для запрета покупки и продажи американцами вновь выпущенного суверенного долга России на первичном и вторичном рынках".
"Санкции не вводятся на пустом месте, запрет на покупку ОФЗ на вторичном рынке относится к относительно чувствительным санкциям, но не критичным. В настоящий момент нет политического или информационного повода для расширения санкций. Это внутренняя кухня нижней палаты, верхняя проигнорирует, а президент не подпишет. Нужен повод, поэтому подобные санкции оставят на потом, как средство сдерживания", — считает Русецкий.
По его словам, потенциальные санкции на покупку ОФЗ де-факто закроют рынок локального государственного долга для иностранцев. "Это не критично для России, где рублевый госдолг меньше 15% ВВП против более 100% у развитых стран, но скажется на ликвидности ОФЗ в долгосрочной перспективе", — сказал он.
Ранее США ввели санкции, в соответствии с которыми финансовым учреждениям США с 14 июля было запрещено покупать российские гособлигации при первичном размещении, но это не касалось вторичного размещения.
Проект оборонного бюджета, как ожидается, будет принят палатой на этой неделе, после чего перейдет в сенат. Ясности о перспективах бюджета в сенате в его нынешнем виде пока нет. Министр финансов РФ Антон Силуанов ранее заявлял, что российский госдолг является одним из самых надежных и низкорискованных в мире, спрос на него останется высоким несмотря на санкции США, которые несут упущенную выгоду американским финансовым институтам.
https://1prime.ru/finance/20210923/834775697.html