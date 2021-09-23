МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Мировые объемы безналичных платёжных операций достигнут почти 3 триллионов платежей к 2030 году с 1 триллиона, которые были в прошлом году, говорится в исследовании международной консалтинговой компании PwC. В России стали выдавать больше кредитных карт

"В период с 2020 по 2025 годы мировые объемы безналичных операций вырастут на 80% с примерно 1 триллиона транзакций почти до 1,9 триллиона, а к 2030 году объемы вырастут в три раза (достигнув 3 триллионов — ред.). В Азиатско-Тихоокеанском регионе темпы роста будут выше: объем безналичных транзакций увеличится на 109% с 2020 по 2025 годы и на 76% с 2025 по 2030 годы", — говорится в сообщении.

Далее, согласно исследованию, следуют Африка (78%, 64%) и Европа (64%, 39%), затем — Латинская Америка (52%, 48%), а наименьшие темпы роста будут у США и Канады (43%, 35%).

"Платежная индустрия испытывает кратно возросший спрос на простые и удобные способы безналичных переводов ввиду обострившейся конкуренции за внимание онлайн-клиентов. Среди приоритетов индустрии важное место занимает обеспечение доступности финансовых услуг", — отмечает руководитель практики консультирования на финансовом рынке PwC в России Артем Асанов. ЦБ считает нужным усилить контроль за пополнением карт через банкоматы

В то же время популярность мобильных платежей продолжит неуклонно расти, так, в период с 2019 по 2024 годы совокупные темпы годового роста, как ожидается экспертами, составят 23%. Кроме того, эксперты отметили несколько особенностей на российском платежном рынке, среди которых "война" платежных систем и работа над созданием цифровой валюты.

"Существенную поддержку развитию инноваций и конкуренции на российском платежном рынке может оказать внедрение технологии открытых программных интерфейсов (Open API). Использование Open API позволит обеспечить эффективное взаимодействие платежной инфраструктуры, банков, небанковских поставщиков и потребителей платежных услуг", — добавили в исследовании.