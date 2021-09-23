МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 10 по 17 сентября сократились на 0,05% и составили 619,8 миллиарда долларов, следует из материалов Центробанка. Прямые инвестиции американских компаний в Россию превысили $96 миллиардов

"Величина международных резервов Российской Федерации за неделю практически не изменилась и на 17 сентября составила 619,8 миллиарда долларов", — говорится в сообщении регулятора.

Неделей ранее резервы составляли 620,1 миллиарда.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

Международные резервы РФ за 2020 год выросли на 7,5% и на 1 января текущего года составляли 595,8 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали 3 сентября 2021 года — 620,8 миллиарда долларов.