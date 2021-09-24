МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Американский производитель спортивной одежды Nike по итогам первого квартала 2021-2022 финансового года, завершившегося 31 августа, увеличил чистую прибыль в годовом выражении на 23%, до 1,874 миллиарда долларов, говорится в финансовой отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию в отчетном периоде поднялась до 1,16 доллара с 0,95 доллара годом ранее. Выручка компании выросла на 16%, до 12,25 миллиарда долларов.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе и странах Латинской Америки выручка снизилась на 33%, в Китае — увеличилась на 11%, в странах Европы, Ближнего Востока и Африки — выросла на 14%, в Северной Америке — на 15%.

Американская компания Nike Inc. — один из лидеров на мировом рынке в сфере производства спортивной одежды, обуви и аксессуаров. Основана в 1964 году, штаб-квартира расположена в Бивертоне (штат Орегон, США).